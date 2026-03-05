Ouvert officiellement le jeudi 19 février 2026 devant le Tribunal de première instance (TPI) de Dixinn, le procès relatif à l’assassinat d’Elhadj Hassimiou Diallo, opérateur économique tué dans la nuit du 29 au 30 août 2024 à son domicile de Kobaya-Kinifi, se poursuit ce jeudi 5 mars 2026.

Dans ce dossier, dix-sept prévenus sont poursuivis pour « assassinat en bande organisée, détention illégale d’armes de guerre, participation à une association de malfaiteurs, vol à main armée et recel ». Deux d’entre eux sont actuellement en fuite.

Bien que l’affaire ait été inscrite au rôle de l’audience du 19 février, l’ouverture des débats n’avait pas pu avoir lieu en raison de l’absence d’avocats pour la majorité des accusés.

Le président de séance, le juge Mohamed Sangaré, avait alors indiqué que l’Organisation guinéenne de défense des droits de l’homme et du citoyen (OGDH) s’était engagée à mettre à la disposition des prévenus deux avocats afin de garantir l’exercice des droits de la défense, conformément aux principes du procès équitable.

Ce jeudi, la présence des deux avocats commis pour assurer la défense des accusés a été constatée dans la salle d’audience.

Au moment où nous mettions cet article sous presse (13h00), deux prévenus se trouvaient à la barre pour répondre des accusations portées contre eux, tandis que les autres inculpés, installés dans le box des accusés, attendaient à leur tour d’être entendus par la cour dans ce dossier criminel.