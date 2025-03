Lors de la conférence qu’il a animée ce mercredi 5 mars 2025 à Conakry, le Premier ministre Bah Oury s’est prononcé sur la situation des droits de l’homme sous le CNRD. Selon lui, le gouvernement fait de son mieux pour améliorer ce secteur.

Le Premier ministre a réaffirmé la volonté des autorités de faire la lumière sur la disparition de Foniké Mengué et de Billo Bah. Il a toutefois appelé à ne pas ouvrir de débats susceptibles de remettre en cause le travail de la justice.

« Il ne faut en aucune manière ouvrir une brèche où des actions extrajudiciaires pourraient compromettre le processus de transition actuel ou bien ternir l’image de la République et celle du gouvernement. Je dois dire que tout ce qui s’est passé depuis juillet 2024, avec la disparition, entre guillemets, de Foniké Mengué et de Billo Bah, n’a pas été dans le droit fil des intérêts du gouvernement », a-t-il déclaré.

Bah Oury a déclaré que cette affaire intervient alors que la Guinée déploie de gros efforts pour redorer l’image du pays à l’international. « Nous étions en train de dire à l’international que nous allions négocier avec l’Organisation internationale de la Francophonie. Et cette affaire survient au moment où les conclusions étaient très avancées. Qui en a été pénalisé ? C’était le gouvernement de la République de Guinée. Et donc, dans notre pays, il existe une tradition : ce qui se fait sur la scène et ce qui se fait dans les coulisses sont souvent deux choses très différentes », regrette-t-il.

Le Premier ministre soutient que l’expérience du passé a montré que tout ce qui s’est passé durant ces dernières années a été instrumentalisé pour imputer aux autorités des situations qu’elles n’ont pas créées. Il appelle à abandonner l’idée selon laquelle il y aurait une violation des droits de l’homme sous le régime actuel.

« La question du respect des droits de l’homme, dans un environnement troublé, ne doit plus être abordée avec les mécanismes d’il y a 30 ans, en d’autres termes, en disant que dès qu’il y a une violation des droits de l’homme, l’État en est systématiquement responsable », affirme-t-il.

Bah Oury justifie le retard dans les enquêtes sur les cas de disparitions par la nécessité de mener un travail approfondi afin d’avoir tous les éléments. « Avant de raconter quoi que ce soit, il faut procéder à des enquêtes approfondies pour identifier les responsables. Je dis et je réitère que le gouvernement, le CNRD, n’a aucun intérêt à ternir tout ce qui a été fait depuis le 5 septembre 2020. Les pratiques qui avaient cours par le passé doivent être combattues partout », estime le Premier ministre.