«Je ne vais plus mettre ma vie en danger car je me suis senti abandonné (…)»

Les plaidoiries ont été closes ce vendredi 05 mars, à la cour d’appel de Conakry, dans l’affaire “tentative de meurtre et détention illégale d’arme de guerre”, attribuée à Boubacar Diallo, dit “Grenade”, fervent militant de l’Ufdg.

A l’entame des débats, une incompréhension a été constatée entre le prévenu et l’un de ses conseillers. Par endroits, Boubacar a refusé que Me Thierno Souleymane Baldé plaide en sa faveur. Sur place, nous avons appris que cette décision de l’accusé fait suite à une discussion entre les deux, après l’audience précédente.

Appelé lui-même a plaidé pour sa cause par le juge, “Grenade” a fait montre d’un regret de militer pour l’UFDG et se retrouver enfin dans cet état.

« Je demande pardon! Je ne vais plus mettre ma vie en danger car je me suis senti abandonné (…)»

Il poursuit en outre: «…je suis en prison parce que je défendais une cause bien déterminée. Monsieur le président, ne prenez pas compte des rumeurs et images qui tournent autour de moi. À cause de Dieu aidez-moi à recouvrer ma liberté… », a-t-il plaidé.

Pour rappel, Boubacar Diallo dit “Grenade” a été d’abord condamné par le tribunal de première instance de Dixinn à 10 ans de prison ferme assortie de 5 ans de sûreté. Mécontents, ses avocats ont interjeté appel devant la Cour d’appel de Conakry, pour un procès en appel.

Le verdict est attendu le 09 avril prochain.