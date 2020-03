Marche du Fndc transformée en désobéissance civile: faible mobilisation à Conakry

Malgré son interdiction par les autorités, le Fndc a tenu à marcher ce jeudi 5 mars 2020 sur l’autoroute Fidel Castro avant de reconsidérer a la dernière minute sa décision en invitant ce matin les citoyens à une désobéissance civile.

Sur le terrain, le constat révèle une situation morose sur la route Leprince avec des affrontements sporadiques entre manifestants et forces de sécurité dans les quartiers de Bambéto, de Wanindara et de Sonfonia ou des cas de blessés et des arrestations ont été signalées. Même si les commerces, boutiques et magasins sont fermés sur l’Axe, la circulation quant à elle reste fluide et plus intense que lors des précédentes manifestations du Fndc.

Par contre sur l’autoroute Fidel Castro, tout se déroule sans incident. La circulation est normale et les activités économiques fonctionnent.