La nomination d’Ibrahima Sory II Tounkara au poste de ministre de la Justice et des Droits de l’Homme suscite de l’espoir chez de nombreux observateurs. Son expérience dans la gestion de dossiers jugés complexes fait de lui un magistrat chevronné. C’est pourquoi beaucoup placent désormais leurs attentes en lui.

Au lendemain de sa nomination, notre rédaction est allée à la rencontre du responsable de l’antenne du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC), dissous. Selon Mohamed Lamine Souaré, l’ex-président du Tribunal de première instance de Dixinn pourrait toutefois avoir du mal à imposer son autorité.

« Je sais qu’il a le talent. Mais même avec toute la volonté du monde, avec le gouvernement actuel et le CNRD au pouvoir, je n’ai pas beaucoup d’espoir. Pourtant, je reconnais qu’il a la capacité de régler beaucoup de problèmes dont la Guinée souffre aujourd’hui, notamment en matière de justice et d’indépendance judiciaire. Malheureusement, il appartient à un gouvernement en lequel nous ne croyons pas. Il aura donc moins de chances d’aboutir à ses projets », estime-t-il.

Pour Mohamed Souaré, les dossiers des personnes portées disparues et des détenus politiques devraient constituer la priorité du nouveau ministre afin de redonner confiance aux familles concernées.

« Nous demandons leur libération. C’est ce que nous réclamons depuis que la situation s’est aggravée. Lorsque les kidnappings ont commencé, nous avons haussé le ton pour exiger la libération de tous les détenus politiques et des acteurs de la société civile enlevés ou portés disparus de manière injuste. Nous demandons leur libération sans condition. Pour toutes les personnes assassinées, nous exigeons que justice soit rendue afin que les responsables répondent de leurs actes devant les juridictions », plaide-t-il.

Interrogé sur la question de savoir si le nouveau ministre disposera des mains libres et des moyens nécessaires pour traiter ces dossiers sensibles en toute transparence, Mohamed Souaré affiche son scepticisme : « Il essaiera de faire ce qu’il peut. Mais, à un moment donné, il va croiser des gens qui vont lui mettre des bâtons dans les roues, et cela va lui compliquer la tâche. »