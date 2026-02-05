Le président de la République a finalisé, ce mercredi 4 février 2026, la composition du gouvernement dirigé par le Premier ministre Bah Oury. Sans procéder à un remaniement en profondeur, l’Exécutif a opté pour la stabilité, avec quelques ajustements ciblés, marqués notamment par la non-reconduction de sept ministres.

Le processus de nomination, entamé partiellement le lundi 2 février 2026, s’est achevé ce mercredi à travers une série de décrets. À l’issue de cette opération, le chef de l’État a clairement fait le choix de la continuité, avec un remaniement limité de l’équipe gouvernementale.

Sur les 29 départements ministériels initialement annoncés, 24 restent confiés à des membres de l’ancienne équipe. Cinq nouvelles personnalités font ainsi leur entrée au gouvernement, qui compte par ailleurs sept femmes.

Parallèlement, trois anciens ministres ont été repositionnés au cabinet présidentiel avec le rang de conseillers, tandis que sept autres ne figurent plus dans la nouvelle équipe gouvernementale.

Les ministres non reconduits

1. Yaya Kairaba Kaba, ancien ministre de la Justice

2. Bachir Diallo, ancien ministre de la Sécurité

3. Jean Paul Cédy, ancien ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation

4. Oumar Diouhé Bah, ancien ministre de la Santé

5. Namory Camara, ancien ministre de l’Énergie

6. Bogola Haba, ancien ministre des Sports

7. Charlotte Daffé, ancienne ministre de l’Action sociale

Anciens ministres nommés à d’autres fonctions

1. Fana Soumah, nommé conseiller à la Présidence de la République, en charge de la communication

2. Rose Pola Pricemou, nommée conseillère à la Présidence, chargée de la technologie et de l’intelligence artificielle

3. Mahamadou Abdoulaye Diallo, nommé conseiller en charge de la culture, du tourisme et de l’artisanat

Ces ajustements traduisent la volonté du président de la République de préserver une certaine stabilité gouvernementale, tout en opérant des réaménagements ciblés au sommet de l’État.