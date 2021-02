La propagation de la maladie ne cesse de gagner du terrain dans la région de Labé depuis le premier cas confirmé au mois de mars dernier. Et ce jeudi 4 février 2021 sept élèves et un enseignant ont été testés positifs au covid-19 dans une école de la place.

Dr Mamadou Houdy Bah, Directeur régional de la santé de Labé que nous avons rencontré ce vendredi matin donne des détails sur la situation: « c’est le mercredi 3 février qu’on a reçu un élève qui présentait les signes du covid-19 après le test qui a confirmé qu’il était positif, il fallait suivre les procédures habituelles c’est à dire rechercher les contacts du malade; alors ce jeudi di 4 février on a été en contact avec les responsables de son établissement pour tester tous ses camarades, parmi eux six étaient positifs y a eu aussi un enseignant ce qui fait au total huit cas positifs dans cette école pour le moment. Vu l’urgence, nous autorités sanitaires et éducatives on s’est réunit autour du gouverneur de région ce vendredi pour trouver des solutions. »

« D’abord on a demandé aux responsables de l’établissement de libérer les élèves jusqu’au lundi prochain, le temps pour nous de pulvériser toutes les salles de classes et les bureaux, les tests se poursuivent et continueront car le virus circule avec les hommes, toute la classe du premier cas a été testé, nous allons continuer les sensibilisations dans les écoles, afin que les mesures barrières édictées soient respectées, comme vous le savez les prisons et les établissements scolaires sont des lieux où beaucoup de personnes se retrouvent donc qui sont favorables à la contamination donc il faudra faire très attention pour se protéger et protéger les autres. Nous ne souhaitons pas la fermeture des écoles à cause de la maladie, on a connu trop de perturbations dans ce secteur pour en vivre d’autres », précise le DRS de Labé.

Il faut rappeler que depuis mars 2020, la ville de Labé a enregistré 184 cas positifs de Covid-19.

Tiguidanké Diallo, correspondante Guine360 à Labé