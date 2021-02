Le journaliste Habib Marouane Camara, responsable de la Communication de l’artiste Johanna Barry est visé par une plainte du Ministre Bantama Sow pour «diffamation» dans l’affaire Comité Miss Guinée.,

A en croire notre confrère, il aurait reçu un appel de la Direction Centrale de la police judiciaire (DCPJ) lui demandant de se présenter dans ses locaux dans un bref délai. Le journaliste a indiqué qu’il se rendra le lundi prochain en compagnie de ses avocats

«On m’a juste fait une notification verbale. J’ai reçu l’appel du Commandant Bachir de la DCPJ pour une plainte de la part du ministre des Sports pour diffamation dont je ne sais pas pour quelle raison. Donc il m’a dit de me présenter, après je lui ai dit d’attendre le lundi pour que je puisse me présenter. On m’a accordé cette demande. Donc le lundi je serai là-bas avec mes avocats» a-t-il déclaré.

Avant de poursuivre qu’il ne se reproche de rien. « Moi en tout cas je ne me reproche de rien. Tout ce que j’ai écris sur mon site d’information et sur ma page Facebook, j’assume jusqu’à preuve du contraire. Et je vais apporter aussi les éléments de preuves de tout ce que je dis»