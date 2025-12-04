Après un an de détention préventive, deux anciens hauts responsables des Douanes guinéennes ont retrouvé la liberté. Le général Moussa Camara et son ancien adjoint, le colonel Macky Agreby Diallo, ont quitté la Maison centrale ce jeudi 4 décembre 2025.

Selon une source judiciaire, leur remise en liberté intervient à l’expiration de leur mandat de détention, que la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) a décidé de ne pas renouveler.

Les deux officiers, déférés à la Maison centrale le 7 décembre 2024, étaient poursuivis pour « faux et usage de faux, corruption, détournement de deniers publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux et complicité ».

Des accusations portant sur un préjudice estimé à près de 700 milliards de francs guinéens.

La CRIEF devra désormais statuer sur la suite judiciaire à donner à ce dossier sensible.