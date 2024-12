Dans le cadre du dernier tour des éliminatoires du CHAN, le Syli Local se prépare activement en vue de sa double confrontation face à la Guinée-Bissau. Ce mercredi 4 décembre 2024, le président de la Fédération Guinéenne de Football (FGF), Aboubacar Dinah Sampil, a assisté à une rencontre amicale opposant l’équipe du Syli A’ au Horoya AC. À cette occasion, il a annoncé l’arrivée de quatre membres du Syli A en guise de renforts au sein du staff technique du Syli Local.

Après le succès du syli local (2-0) lors du match amical contre les Matamkas, Bouba Sampil a accordé un bref entretien aux médias présents au centre technique de nongo pour expliquer le cadre de sa visite.

«La visite s’inscrit dans un cadre purement de travail engagé au niveau de l’équipe nationale locale. J’étais absent du pays, et depuis mon retour, on a eu une réunion avec l’encadrement technique. Ils m’ont proposé de venir les voir et d’échanger un peu avec les joueurs. C’est ce qui m’a conduit ici», a déclaré le patron de la FEGUIFOOT.

Devant la presse, Bouba Sampil a également confirmé le renfort de quatre membres du staff technique du Syli A. «L’assistant de Dussuyer, le team manager, le vidéaste et le kiné viendront renforcer l’équipe», a-t-il informé.

Par ailleurs, il s’est exprimé sur la prestation des joueurs, qu’il qualifie de satisfaisante. «J’ai constaté une certaine motivation chez les joueurs. Je crois que ça peut donner de l’espoir aux supporters, à la Fédération Guinéenne de Football ainsi qu’aux membres du gouvernement.»

Pour finir, Le président de la FGF a assuré que toutes les dispositions sont prises pour offrir au Syli Local les meilleures conditions possibles : « Le gouvernement a mis les moyens nécessaires pour que l’équipe soit dans les meilleures conditions. Dès demain, l’équipe entrera en internat dans un hôtel de la place et suivra un stage», a t-il rassuré.

Avant la double confrontation contre la Guinée-Bissau les 20 et 28 décembre 2024, le Syli local se rendra en Côte d’Ivoire pour disputer deux rencontres amicales.