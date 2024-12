L’Administrateur général du site d’information lerevelateur224.com, Habib Marouane Camara, a été enlevé hier, mardi 3 décembre 2024, par des agents de la Gendarmerie, selon des témoignages. Cette actualité a suscité de vives réactions parmi les acteurs politiques.

Parmi ces acteurs politiques figure le leader du parti Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG). Via sa page Facebook, Cellou Dalein Diallo a condamné « avec la plus grande fermeté» cet autre enlèvement qui, selon lui, a été effectué par des gendarmes.

« Les ravisseurs du célèbre journaliste l’ont conduit vers une destination qui reste, pour l’instant, inconnue. Cet autre acte d’enlèvement, opéré par les Forces de défense et de sécurité en dehors de toute procédure légale, s’inscrit dans le cadre de la campagne menée par la junte pour faire taire toutes les voix dissonantes. Après l’arrestation, dans les mêmes conditions, et la disparition forcée de Foniké Menguè et Billo Bah, dont on est sans nouvelles depuis le 9 juillet, nous pouvons légitimement redouter que le même sort soit réservé à Marouane Camara», déclare Cellou Dalein Diallo.

Pour l’ancien Premier ministre, il est temps de se mobiliser « pour dénoncer avec force ces pratiques inacceptables et, surtout, pour exiger la libération immédiate des trois, avant qu’il ne soit trop tard.»