Après le Mali, c’est au Niger de renforcer ses capacités en matière de surveillance et de défense spatiale. Le vendredi 1er novembre 2024, un accord a été signé entre Niamey et la société russe Glavkosmos pour l’acquisition de trois satellites.

Selon nos informations, ces satellites, une fois déployés, devront soutenir la lutte contre les groupes armés et terroristes qui sévissent au Niger et dans les pays voisins, membres de l’Alliance des États du Sahel (AES). La livraison de cet équipement est prévue dans quatre ans.

Le ministre nigérien de la Communication, Sidi Mohamed Raliou, cité par Rfi, a décrit ce projet comme étant “très important dans le cadre de notre souveraineté”.

Lors de la signature de l’accord, il a détaillé les rôles des satellites commandés : le premier pour la communication, le second pour la télédétection, et le dernier pour des opérations de radar « destinées à la défense et à la sécurité ».

Ces satellites seront fabriqués en Russie, un processus qui prendra quatre ans. Dans l’intervalle, Glavkosmos s’engage à fournir des équipements similaires en location, permettant ainsi à Niamey de bénéficier de capacités spatiales sans attendre la finalisation de la production.

Cette collaboration souligne l’intérêt stratégique du Niger à acquérir une autonomie technologique dans le domaine spatial pour répondre aux défis de sécurité dans la région.