La Guinée marque une avancée significative dans la promotion de l’excellence académique en accueillant, pour la première fois, le 22ème concours d’agrégation du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES).

Cet événement, qui se déroulera du 4 au 12 novembre 2024 à Conakry, mobilise des candidats issus de 19 pays membres, venus participer à cette épreuve prestigieuse dans les domaines de la médecine, de la pharmacie, de l’odontostomatologie, de la médecine vétérinaire et des productions animales.

L’accueil de ce concours symbolise l’engagement renouvelé de la Guinée dans le renforcement et la modernisation de son système d’enseignement supérieur. Le Premier ministre Bah Oury, lors de la cérémonie d’ouverture au Palais du peuple ce lundi, 4 novembre 2024, a souligné l’importance de cet événement dans la trajectoire académique du pays. “Cet événement historique pour notre pays ouvre une nouvelle ère dans le développement de nos systèmes d’enseignement et de recherche. Il témoigne de notre volonté de hisser nos institutions aux standards internationaux et de favoriser l’innovation et l’excellence,” a déclaré le Premier ministre.

Le gouvernement guinéen voit dans ce concours une occasion de stimuler la recherche et l’innovation, de renforcer les collaborations interuniversitaires, et de positionner la Guinée comme un acteur clé de la recherche scientifique en Afrique. “Le concours d’agrégation ne se limite pas à certifier des compétences ; il inspire des vocations et des ambitions, et contribue à la valorisation des talents académiques africains,” a ajouté Bah Oury, en insistant sur l’importance de ce cadre d’évaluation de haut niveau.

De son côté, le ministre de l’Enseignement supérieur, Alpha Bacar Barry, a exprimé sa fierté quant à l’accueil de ce concours en Guinée, tout en mettant en avant les ambitions du gouvernement. “La nouvelle génération d’enseignants-chercheurs qui émerge de ces concours est essentielle pour propulser notre pays vers un développement durable, basé sur la science, la technique et la technologie. Notre objectif est de former des esprits capables d’affronter les défis contemporains et de proposer des solutions innovantes.”

Le ministre a également profité de l’occasion pour annoncer des réformes à venir dans l’enseignement supérieur, visant à moderniser les infrastructures et les méthodologies pédagogiques pour encourager davantage de jeunes à poursuivre des carrières académiques et scientifiques.

Pour sa part, Pr Souleymane, secrétaire général du CAMES, a réaffirmé le rôle fondamental de l’organisation dans l’évolution de l’enseignement supérieur en Afrique. “Le CAMES représente une source d’espoir pour nos nations. Il incarne notre ambition commune de promouvoir une recherche scientifique rigoureuse et un enseignement de qualité,” a-t-il souligné, ajoutant que cet événement est un vecteur de solidarité et de partage de compétences entre les pays membres, contribuant ainsi à renforcer les capacités académiques du continent.

Les autorités guinéennes espèrent que cet événement incitera davantage d’étudiants à s’engager dans des parcours académiques et à contribuer à la recherche nationale. Elles entendent également consolider l’image de la Guinée comme un pays où l’excellence académique est valorisée et soutenue par des politiques publiques ambitieuses, marquant ainsi un tournant décisif dans l’ascension académique du pays sur le continent africain.