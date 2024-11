Dans une interview accordée à Africapresse, le Premier ministre Bah Oury a abordé le grand projet de Simandou, qu’il décrit comme un levier stratégique pour le développement de l’Afrique.

Le chef du gouvernement a affirmé que le projet Simandou représente une opportunité exceptionnelle pour la Guinée. Il a rappelé que plusieurs générations ont rêvé de voir ce projet aboutir. “Ces rêves sont en train de se réaliser avec la construction d’un chemin de fer de plus de 620 km, de mines, d’un nouveau port, et d’un corridor qui traverse tout le pays. Avec Simandou, l’écosystème économique et social de la Guinée changera dans tous les domaines. Notre pays deviendra la locomotive de l’Afrique de l’Ouest,” a-t-il déclaré.

Le chef du gouvernement a également expliqué que les autorités actuelles souhaitent éviter “la fatalité des pays miniers”, où les zones d’exploitation deviennent souvent des enclaves isolées, sans impact profond sur la société et l’économie locale. Bah Oury a ainsi souligné l’importance d’une approche intégrée visant à développer une économie diversifiée, qui ne repose pas exclusivement sur l’exploitation minière.

Selon lui, cette nouvelle politique, renforcée par le corridor Simandou, permettra une libre circulation des biens et services, et favorisera l’émergence de nouvelles agglomérations. Il a ajouté que le projet stimulera également la production agricole, car auparavant, l’absence d’infrastructures limitait la capacité à transporter et vendre en temps utile les denrées périssables.

Avec Simandou, la Guinée aspire à devenir un modèle de développement économique et social, renforçant ainsi sa position en Afrique de l’Ouest.