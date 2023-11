Suite à l’évasion des éléments clés du massacre du 28 septembre 2009, beaucoup se sont inquiétés quant à la poursuite du procès. Le porte-parole du gouvernement vient de rassurer les victimes.

Parmi les fugitifs, trois d’entre eux ont été appréhendés et ramenés en détention. Le gouvernement rassure qu’aucun autre détenu en déhors de Dadis, Pivi, Thiegboro et colonel Blaise, ne s’est évadé et que « le procès se poursuivra comme prévu, sans aucun retard ».

« Nous remercions les forces de défense et de sécurité pour leur soutien inestimable dans la recherche et l’arrestation des personnes impliquées dans cette évasion. Soyez assurés que le Gouvernement demeure résolu à garantir la paix, la sécurité et la justice dans notre pays », a fait savoir Ousmane Gaoual Diallo.