Après leur conférence de presse ce mercredi 03 novembre, au siège de l’ex parti au pouvoir, des responsables du RPG arc-en-ciel ont été convoqués ce jeudi, par le CNRD, la junte qui a renversé Alpha Condé le 05 septembre dernier.

Au moment où nous mettons ces écrits en ligne (15h 37), nous apprenons que les dignitaires de l’ancien régime, notamment Amadou Damaro Camara, Nantou Chérif, Tibou Kamara…, sont arrivés au Palais Mohamed V.

Pour rappel, lors de cette conférence de presse, Amadou Damaro Camara, l’ex président de l’Assemblée nationale, avait émi de craintes par rapport aux décisions du CNRD: « Nous avons exprimé des inquiétudes, d’ailleurs nos responsables de la communication vont même à se poser des questions : depuis le 5 septembre, est-ce que c’est le FNDC qui a fait le coup d’État ? Est-ce que c’est le FNDC et le CNRD qui ont fait le coup d’État ? Ou est-ce que le CNRD a fait le coup d’État pour le FNDC ? Je crois que certaines réponses ont été données par un homme de la classe politique dans ses adresses à Bruxelles » a-t-il expliqué.

Et de poursuivre ceci : « Le gel des comptes bancaires et la confiscation de nos documents de voyage, nous avons cru que c’était une mesure conservatoire. Je n’ai aucun problème avec les personnes qui ont des problèmes de gestion. Mais l’acte devrait être fait par un arrêt de justice. On ne peut pas le faire juste par un communiqué. et je serais en droit de porter plainte contre les banques qui saisissent mes avoirs sans une décision de justice. Ce n’est pas la bonne pratique, je crois qu’après deux mois, les autorités doivent revoir cette action de plus près »