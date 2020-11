En conférence de presse ce mardi, Alhousseiny Makanera Kaké a accusé l’UFDG d’avoir introduit un parti fictif dans son rapport global qui attribue 53,84% des suffrages à Cellou Dalein Diallo.

A en croire le responsable de la communication de l’UFDG, Makanera n’a plutôt pas su faire la distinction entre un parti et un acronyme.

«Le parti dont il parle « BN, signifie bulletin nul. C’est pour dire que Makanera est un idiot parfait! Les totalisations là s’appellent simplement bulletin nul. C’est le nombre de voix considérées comme bulletin nul qui est totalisé dans cette enseigne. Mais comme c’est un idiot qui parle, il lu des choses qu’il n’est pas capable de comprendre au lieu qu’il organise des conférences de presse pour commenter nos rapports, où sont les rapports du RPG ? Oubien ils n’avaient pas de délégués dans le parti? Ils se contentent de ce que la CENI divulgue parce-qu’ils sont sûrs que la Ceni ne dira que leur vérité alors que les partis politiques ont des délégués qui leurs permettent de construire leurs rapports . Tout celà c’est parce-qu’ils n’ont rien à dire aux Guinéens.», a répondu Ousmane Gaoual Diallo.

Par ailleurs, le responsable de la communication a abordé le sujet sur l’appel à manifester par l’UFDG, dans cet entretien qu’il a accordé à notre rédaction. L’ancien député se dit confiant et satisfait de la détermination du peuple de Guinée.

«Nous sommes satisfaits de la mobilisation que les Guinéens ont observé par rapport à l’appel à manifester dont à Conakry et à l’intérieur du pays, on a constaté un arrêt total des activités économiques et administratives, c’est quelque chose de réconfortant. Nous invitons les Guinéens à continuer la mobilisation de la manière la plus déterminante possible en ayant à l’esprit que pour faire partir un dictateur, il faut du courage et des sacrifices et ça nous voyons que le peuple est prêt.», a renchéri Ousmane Gaoual Diallo.