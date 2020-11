La reconstruction des différents axes routiers de la capitale Conakry reste une préoccupation majeure du gouvernement guinéen à travers le département en charge des Travaux Publics. Depuis près de 2 ans maintenant, en plus de la capitale, plusieurs autres villes de l’intérieur du pays sont en reconstruction, construction ou réhabilitation.

A Conakry, l’un des projets les plus attendus est celui en cours sur la route de Donka, entre le Pont 8 novembre et l’échangeur de la belle vue.

Les travaux avancent et se poursuivent jour et nuit pour rendre le chantier dans un bref délai. De nos jours, nous constatons la démolition de la chaussée existante sur la 2e voie et la réalisation de la couche de forme. La pose de bordures préfabriquées des trottoirs et du terre-plein central avant le revêtement en grave bitume prévu la semaine prochaine. Aussi, la Finition des travaux de poses des caniveaux préfabriqués sur les deux côtés.

Lors d’une dernière rencontre tenue entre le Ministre des Travaux Publics, l’Entreprise et la mission de contrôle, il avait été instruit à l’Entreprise de renforcer ses équipes en vue d’accélérer les travaux pour le respect du cahier de charges.

Ces travaux sont réalisés par l’Entreprise CBITEC sous la supervision de la mission de contrôle EGIS.

Cellule de communication du ministère des Travaux publics