Le ministre du Travail et de la Fonction publique, Faya François Bourouno, salue les efforts déployés par le gouvernement guinéen dans la modernisation de l’administration publique. Selon lui, des avancées significatives ont été réalisées depuis l’arrivée du CNRD au pouvoir, avec pour objectif l’amélioration des conditions de vie et de travail des agents de la fonction publique. Il met en avant l’engagement du gouvernement, matérialisé par le recrutement de 20 000 nouveaux fonctionnaires.

“Grâce à la vision du chef de l’État, la Guinée a réalisé de nombreux progrès, depuis son indépendance, mais surtout au cours de ces deux dernières années. Au sein du ministère du Travail et de la Fonction publique, une révision du cadre organique a permis d’identifier les besoins en personnel. Nous avons ainsi recruté 20 000 nouveaux fonctionnaires,” a déclaré le ministre au micro de l’Agence guinéenne de presse, soulignant que cela a contribué à améliorer l’image de l’administration guinéenne.

“Ce recrutement a permis de rajeunir nos effectifs et d’améliorer la prise en compte de la question du genre. Alors que la représentation féminine stagnait autour de 30 %, nous avons aujourd’hui dépassé ce seuil. Désormais, plus de 30 % des agents de la fonction publique sont des femmes. De plus, il y a eu des améliorations des conditions de travail et de vie des fonctionnaires, ce qui contribue à donner une image positive et dynamique de notre administration publique,” s’est réjoui François Bourouno.