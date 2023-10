Après les controverses suscitées par la levée de fonds exceptionnel pour 5000 milliards GNF, le ministre de l’Economie et des finances a tenu à apporter des précisions sur le protocole d’accord signé entre l’État guinéen et les banques primaires.

Interrogé sur la question sur FIM FM, ce mercredi 4 octobre 2023, le ministre Moussa Cissé a souligné que c’est un mécanisme de financement tout à fait normal. «Vous avez le budget 2023 qui est constitué des recettes et des dépenses. Au titre des recettes, nous avons 29 mille milliards en prévisions et pour les dépenses, nous avons 37 mille milliards. La différence entre les recettes et les dépenses, il se dégage 8 mille milliards de déficit pour avoir un budget en équilibre. C’est 8 mille milliards là c’est ce qui est autorisé par la Loi de finances au ministre de l’Economie et de finances pour pouvoir mobiliser un financement sur les marchés pour contribuer au financement de ce déficit. Vu les mécanismes qui sont prévus par la loi, vous avez les obligations du trésor dont le montant prévu pour cet exercice est de 7 mille milliards. Et parmi les 7 mille milliards, il y a déjà 1600 milliards qui ont déjà fait l’objet de mobilisation par le même mécanisme. Et le complément en cours de mobilisation, nous avons émis le souhait auprès des banques de mobiliser 5 mille milliards. Donc 5mille milliards plus 1.600 milliards cela fait 6.600 milliards sur 7 mille déjà prévus par la loi. Donc, il se dégage aujourd’hui une mobilisation à hauteur de 94% des 8 mille milliards prévus dans la loi de finances. Ça veut dire que c’est une activité qui est normale et légale parce que quand vous faites le budget, le déficit budgétaire c’est le solde négatif qui se dégage du budget. C’est ce solde là qui correspond à 8mille milliards», a expliqué le ministre de l’Economie.

A la question de savoir à quoi va servir ces fonds, Moussa Cissé répond : «les 8 mille milliards, quand nous allons les mobiliser, il seront affectés entièrement aux financements de l’investissement des infrastructures. C’est à ce titre là que cette mobilisation va être faite et en toute transparence avec les banques. Nous le faisons depuis un moment pour le financement de la cité administrative de Kolomna avec les banques. Nous avons levé l’équivalent de 1000 milliards avec le même mécanisme etc. Donc, en réalité c’est une opération légale. Il ne devrait pas y avoir de polémique sur ça, mais il faut expliquer au peuple», a-t-il dit avant de rassurer la population. «On ne fait pas de maquillage encore une fois, cela se fait de façon transparente’».