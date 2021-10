Tidjane SOUMAH, est intervenu ce lundi, chez nos confrères de FIM FM. Le patron de la structure « Tidjane World music », s’est aussi exprimé sur le coup intervenu en Guinée, le 5 septembre dernier, mettant fin au pouvoir du Président Alpha CONDÉ.

A l’entame de ses propos sur le sujet, Tidjane SOUMAH a affirmé qu’il n’y a pas eu de coup d’État ce 5 septembre 2021. Pour lui, «le bon Dieu est venu juste reprendre ce qu’il a donné. En comparant les coups d’État en Guinée, je dirais que le coup du 5 septembre a été le coup le plus osé, le plus risqué et le plus exceptionnel que la Guinée puisse avoir. Donc c’est Dieu qui est venu à 2 heures du matin, il a fini à 8 heures. Les hommes qui ont fait ça, ils ont pris un gros risque. On doit les féliciter et les remercier.»

Se rappellant du jour où il a exprimé son opposition à un troisième mandat, le PDG de la structure « Tidjane World music », indique qu’il était sûr ce jour, qu’Alpha CONDÉ «ne pouvait plus faire plus d’un an au pouvoir. J’ai dit à Kiridi BANGOURA dans son bureau, mon ami tu as fais la sociologie comme moi, je pense que c’est un faux pas d’aller vers le troisième mandat. Je lui ai dit qu’ils auraient négocié ça à Ouagadougou. Vous auriez pu dire, le premier gagnant de l’élection présidentielle au retour, peut avoir le droit de faire un troisième mandat. Ça aurait été cautionné et accepté.»

Au jour d’aujourd’hui, le promoteur culturel dit n’avoir aucun sentiment pour les anciens dignitaires du pays parce que, estime-t-il :« Ils sont passés à côté. Toutes les personnes qui n’ont pas cru pour l’opposition du troisième mandat, aujourd’hui le peuple a prouvé celà à travers les manifestations de joies dans les rues. Ça prouve davantage que les gens n’en voulaient pas ».

Mamadou Saïdou DIALLO