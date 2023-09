Le président nigérian également président en exercice de la communauté économique des états de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), a décidé de rappeler ses ambassadeurs dans plusieurs pays à travers le monde sauf ceux de l’ONU.

Selon le site lanouvelletribune.info, c’est Yusuf Tuggar, ministre des Affaires étrangères du Nigeria qui a fait l’annonce officielle de la décision.

La raison qui explique cette démarche n’a été précisée. Le chef de la diplomatie nigérianne met en évidence le pouvoir discrétionnaire du président concernant les nominations et les rappels d’ambassadeurs du pays.

“Le président Tinubu ordonne le rappel total de tous les ambassadeurs de carrière et non carrière”, a déclaré Ajuri Ngelale, conseiller spécial du président sur les médias et la publicité, dans un communiqué en date du 2 septembre 2023.

La même déclaration concernant le rappel des ambassadeurs précise que suite aux demandes de renseignements sur la lettre rappelant l’ambassadeur nigérian au Royaume-Uni, le ministre des affaires étrangères Yusuf Maitama Tuggar a indiqué que tous les ambassadeurs de carrière et non carrière ont été rappelés sur instruction du président Tinubu.

La lettre de rappel donne déjà jusqu’au 31 octobre 2023 à l’ambassadeur de Royaume-Uni Ishola pour regagner son pays.

Toute fois, les représentants permanents du Nigeria aux Nations-Unies (New York et Genève) sont exemptés de cette décision de rappel total.