Les forces vives de Guinée maintiennent leur marche pacifique prévue ce mardi 5 septembre à Conakry, à l’occasion de l’an 2 de l’arrivée du CNRD au pouvoir. Les autorités des mairies concernées ont interdit cette manifestation qui est censée se dérouler sur l’autoroute fidèle castro. Malgré cela, les organisateurs ne comptent pas reculer. Ils envisagent déjà un plan B pour pouvoir exprimer leur ras-le-bol.

C’est le responsable des stratégies et planification du Front national pour la défense de la constitution (FNDC), également membre des forces vives, en l’occurence Sékou Koundouno, qui a donné l’information septembre depuis l’étranger. Selon lui, qui parle de marche, parle d’encadrement, et l’encadrement est acquis «je pu vous rassurer que les forces vives ne manqueront pas de déverser dans les rues de Conakry des millions de Guinéens. Cela est indiscutable. Mais dès lors que les autorités au niveau des communes décident de ne pas encadrer la manifestation, en ce moment nous passerons au schéma opérationnel de la résistance citoyenne et active et permanente. De ce fait, on ne parle plus de manifestation mais on parle plutôt de ras-le-bol des citoyens un peu partout dans le grand-Conakry», a lancé Sékou Koundouno dans “On refait le monde” sur Djoma.

Ce responsable du FNDC dénonce la gestion du CNRD. Sékou Koundouno soupçonne d’ailleurs le président de la transition Colonel Mamadi Doumbouya d’avoir des velléités de s’accrocher au pouvoir.

«Ne vous étonnez pas que demain matin il (Mamadi Doumbouya ndlr) sorte et qu’on vous dise qu’il est candidat à l’élection présidentielle », a-t-il déclaré.

Dans la soirée de ce lundi, la circulation a connu des perturbations à plusieurs endroits de la route le prince notamment au niveau de la T8, selon des sources qui se sont confiées à notre rédaction.