A cause de ses analyses que d’aucuns estiment être en faveur du CNRD, le leader du Parti de l’espoir pour le développement national est perçu comme un potentiel candidat qui prendra le pouvoir après le départ de la junte, à la fin de la transition en Guinée. Néanmoins, Lansana Kouyaté, dit ne pas être surpris par de telles allégations qui selon lui, ne sont pas fondées.

«Que Dieu les entende. Vous savez bien que nous sommes en Guinée. Donc il ne faut pas entendre tout ce qu’on dit sur vous», a-t-il réagit.

L’ancien premier ministre soutient que le plus important à la fin de cette transition, est que les autorités parviennent à organiser des élections libres, crédibles et acceptables par tous : «Moi Lansana Kouyaté, je veux qu’on dise après que ces élections ont été transparentes, ça veut dire qu’elles ont été acceptées par tous sans contestation possible et que cela ne soit pas comme j’ai toujours dénoncé, le chapeau du magicien où on met un foulard et que ça sort un pigeon», a laissé entendre le leader du PEDN.

Il a rassuré aussi que son combat pendant cette transition n’est pas lié seulement à son élection à la tête du pays, «pour une fois, qu’on dise que les élections se sont bien passées. C’est tout ce qu’on cherche. Qui conque gagne c’est parce qu’il a eu la confiance du peuple», a souligné monsieur Kouyaté.