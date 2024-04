“Urbanisation, spéculations et conflits fonciers dans le périurbain à Kankan”, était au centre d’une conférence-débat , ce mercredi 3 avril 2024 à l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry (UGANC). Présentée par Dr Idrissa Feindouno, enseignant-chercheur à l’Université Julius Nyéréré de Kankan, l’étude met en exergue les causes et les conséquences de ce phénomène sur les populations.

À l’instar des autres villes du pays, Kankan est confrontée à une urbanisation accélérée due à la croissance démographique. Cette urbanisation est issue d’un processus hérité d’interactions géographiques entre l’augmentation rapide de la population et l’espace urbain exigu, a souligné l’enseignant-chercheur.

Face à la forte croissance démographique due aux migrations d’origines diverses, la population de Kankan est passée de 22 541 habitants à 231 056 habitants entre 1955 et 2020. Ainsi, la superficie bâtie qui était de 23,01 km² en 1996 a atteint 110 km² en 2020. La ville a alors connu une augmentation de 86,99 km², soit une progression de 4,53 % d’espaces grignotés par an au Nord-Ouest, comme le démontre l’étude.

“Parler d’urbanisation, de spéculations et de conflits fonciers dans la ville de Kankan revient à interpeller un certain nombre d’acteurs qui sont dans la chaîne foncière. C’est-à-dire les démarcheurs, les coutumiers, surtout l’État et les topographes. Ils doivent évoluer en synergie d’actions avec d’autres structures évoluant dans le domaine telles que les services de l’environnement, de l’agriculture et des mines”, a précisé M. Feindouno avant de pointer les causes de l’urbanisation périurbaine.

“Les lotissements incontrôlés, la spéculation foncière sont les causes de l’urbanisation périurbaine car les terres sont vendues moins cher dans les périphéries contrairement au centre-ville”, a-t-il souligné.

Au niveau local, les conséquences de l’urbanisation non contrôlée sont d’ordre social, économique et environnemental. “Lorsque la ville évolue, elle occupe les terres agricoles à la périphérie. Cela entraîne de facto la baisse de la production agricole. Il va sans dire que les paysans vont se reconvertir dans d’autres métiers car ils n’ont plus de terres pour pratiquer l’agriculture. L’urbanisation accélérée non contrôlée par l’État a des conséquences sur l’économie et le développement du pays. Lorsque l’État est absent dans l’organisation et la distribution des infrastructures socio-économiques de base, cela ne peut pas profiter aux populations”, a fait savoir le Dr Idrissa Feindouno.