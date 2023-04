Contrairement aux années précédentes, les jeunes filles qui portent le voile seront admises dans les centres d’examens nationaux hormis celles qui portent le voile intégral. Le collectif ‘’Touche pas à mon voile’’ estime que cette interdiction constitue « une violation » des droits des jeunes filles.

« Nous sommes ravis de savoir que cette année le voile est autorisé sauf celui intégral ce qui est un grand pas pour nous. Cependant, nous déplorons qu’ils n’admettent pas le voile intégral parce que ça reste une violation des droits de ces jeunes filles et femmes qui ont décidé grâce à leur conviction religieuse de porter le voile intégral et continuer leurs études. Pour nous, qu’une personne soit exclue d’un centre d’examen à cause d’un voile, c’est quelque chose de regrettable», affirme Mariame Djouldé Barry, chargé de communication du collectif ‘’Touche pas à mon voilé’.

« Nous invitons le ministre à faire preuve de plus de générosité envers ces jeunes filles en les laissant jouir de leur droit. Elles peuvent être fouillées par les surveillantes avant de rentrer dans les salles comme les autres candidates. Nous ne sommes pas d’accord avec la tricherie et le fait d’envoyer les documents dans les centres», précise Mariam Djouldé Barry.

Pour éviter qu’il y ait altercation avec les surveillants dans certains centres d’examens, le collectif compte dans les jours à venir, vulgariser l’information sur l’autorisation du port du voile « Nous comptons vulgariser l’information de la note circulaire autorisant le voile dans les centres afin que tout le monde sache que le port du voile est autorisé, que des jeunes filles ne soient pas interpellées pour ça ».