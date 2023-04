Le tribunal de première instance de Mafanco a rendu son verdict ce mardi 4 avril 2023 dans le dossier M’mah Sylla, morte le 24 novembre 2021 à Tunis où elle a été évacuée après avoir subi plusieurs viols commis par des médecins dans une clinique privée de Conakry.

Après plusieurs mois d’audience, les médecins Patrice Lamah, Daniel Lamah ont été condamnés à 15 ans de réclusion criminelle par le juge Souleymane Traoré. Le juge a condamné Célestin en cavale, à 20 ans de réclusion criminelle et décerné un mandat d’arrêt contre lui.

Quant à Dr Sébory Cissé, il a été condamné à un an de réclusion et au paiement solidaire d’un milliard de francs guinéens avec ses co-accusés pour dommage et intérêt à la famille.

Au terme de l’audience, Maître Mountaga Kobélé Keita, avocat de la partie civile a salué la décision du le tribunal. « Aujourd’hui est un grand jour qui restera gravé dans nos mémoires. C’est un verdict qui conseille aux personnes perverses narcissiques de freiner leurs attitudes. M’mah Sylla n’est pas parmi nous certes, mais cette décision va emmener à dire plus jamais ça en Guinée. C’est un jugement qui a été rendu dans les règles de l’art », s’est réjoui l’avocat.

Beaucoup de Guinéens ont été indignés suite à ce qui est arrivé à la défunte M’mah Sylla. Pour Ibrahima Kanfory Sylla, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixinn, la condamnation des coupables servira des leçons. « Je suis satisfait en tant que représentant de la société. Le tribunal m’a suivi en partie parce que j’ai requis dans le même sens. Donc, le dossier M’mah Sylla a touché la sensibilité de tous les Guinéens, cette décision va avoir un impact au niveau de nos médecins », martèle le procureur de la République près le tribunal de première instance de Mafanco.

De son côté, même s’il se dit partiellement satisfait, Me Bernard Feindouno, avocat du Dr Sébory Cissé compte interjeter appel contre cette décision du tribunal de Mafanco.