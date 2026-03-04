La lutte contre le trafic de stupéfiants se poursuit à Conakry et à l’intérieur du pays. Les services spécialisés de la Police nationale ont récemment mis un terme aux activités d’un réseau présumé de trafic de cocaïne, à l’issue d’une opération conduite par l’Office central anti-drogue (OCAD).

Selon la Direction générale de la Police nationale, l’intervention a permis l’interpellation de cinq personnes, dont trois femmes, ainsi que la saisie de 346 boules de cocaïne.

D’après le commissaire divisionnaire Abdoulaye Sangaré, directeur central de l’OCAD, « les suspects faisaient l’objet d’une surveillance depuis janvier 2026. Les investigations ont ciblé plusieurs zones de Conakry, notamment Tombolia, Cimenterie et Sonfonia. »

Entendus par les enquêteurs, « les suspects ont reconnu les faits qui leur sont reprochés, exprimant des regrets quant à leurs actes », ajoute la source.

Les mis en cause ont été déférés devant le tribunal de Mafanco pour l’ouverture d’une information judiciaire. Les investigations se poursuivent afin de déterminer l’étendue du réseau et d’éventuelles complicités.