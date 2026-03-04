La 36ᵉ session de la Commission nationale de reconnaissance et d’équivalence des grades universitaires, titres et diplômes (CNREGUTD) s’est ouverte ce mercredi 4 mars 2026 à l’amphithéâtre du CAMES de l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. La cérémonie a été présidée par la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Diaka Sidibé.

Cette session marque la reprise des activités de la Commission après près de vingt mois d’interruption. Au total, 920 dossiers sont inscrits à l’ordre du jour, une relance particulièrement attendue par de nombreux diplômés, notamment ceux formés à l’étranger.

Dans son allocution d’ouverture, la ministre a souligné la portée stratégique de cette rencontre pour le développement et le rayonnement de l’enseignement supérieur guinéen. « C’est avec un réel plaisir que je préside ce jour la cérémonie d’ouverture de la 36e session de la commission nationale de reconnaissance et d’équivalence de grades universitaires, titres et diplômes », a-t-elle déclaré, rappelant que cette instance constitue une étape essentielle dans la valorisation des parcours académiques.

Elle a mis en avant le rôle central de la Commission dans la reconnaissance officielle de diplômes sanctionnant plusieurs années de formation scientifique, technique et professionnelle. Selon elle, la reconnaissance des titres obtenus à l’étranger demeure « une condition indispensable » pour permettre aux bénéficiaires de mettre leurs compétences au service du développement national, notamment dans les secteurs de l’enseignement supérieur, de la formation et de la recherche.

La ministre a également rappelé que cette exigence s’inscrit dans un cadre sous-régional et international, en référence aux engagements de la Guinée au sein de la CEDEAO, à la Convention régionale d’Addis-Abeba et à la Convention mondiale sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur.

Elle a, par ailleurs, réaffirmé la volonté des autorités nationales, sous le leadership du président Mamadi Doumbouya, de poursuivre les réformes engagées pour améliorer la qualité de l’enseignement, de la formation et de la recherche.

Avant de clore son intervention, la ministre a invité les membres de la Commission à conduire leurs travaux « avec rigueur, impartialité et dans le strict respect des textes en vigueur ».

Prenant la parole à son tour, le directeur général de l’Enseignement supérieur, Oumar Doumbouya, a salué la tenue effective de cette session après une longue période d’attente. Il a rappelé que de nombreux diplômés guinéens formés à l’étranger étaient en attente de la reconnaissance de leurs titres pour accéder à l’emploi ou faire valoir leurs qualifications auprès de l’administration publique.

La Commission regroupe des représentants de plusieurs départements ministériels, notamment ceux en charge de l’Enseignement supérieur, de l’Économie et des Finances ainsi que de la Fonction publique, au regard des implications administratives et budgétaires des décisions rendues.

Les 920 dossiers soumis à examen se répartissent comme suit :

420 dossiers de baccalauréat

39 diplômes d’études spécialisées en médecine

20 diplômes d’études supérieures et doctorats d’État

128 doctorats/PhD

1 habilitation à diriger des recherches (HDR)

63 licences

18 maîtrises

210 masters

12 BTS

9 brevets d’études du premier cycle

Les travaux de la Commission se poursuivront jusqu’au 10 mars 2026.