Face à la vague de rapatriements, notamment en provenance d’Allemagne, le gouvernement guinéen mise sur la réinsertion socio-professionnelle comme principale réponse. Les autorités entendent ainsi faciliter l’intégration des compatriotes de retour au pays à travers des opportunités concrètes d’emploi.

Dans cette dynamique, le ministre des Affaires étrangères, Morissanda Kouyaté, a lancé un appel à candidatures en faveur des Guinéens rapatriés de l’étranger. L’initiative vise le recrutement de cent cinquante (150) personnes au sein de la Fonction publique.

Selon le chef de la diplomatie guinéenne, “cette initiative vise à offrir des opportunités d’intégration professionnelle aux compatriotes concernés et à valoriser leurs compétences au service du développement national”.

Les candidats intéressés sont invités à déposer leur dossier à la Direction des Guinéens de l’étranger. Celui-ci doit comprendre :

Un curriculum vitae (CV) actualisé ;

Une copie du ou des diplômes ;

Une lettre de motivation adressée à Monsieur le Ministre des Affaires étrangères ;

Une preuve du statut de rapatrié.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 31 mars 2026 à 16 heures.