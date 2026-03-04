Face au conflit en cours au Moyen-Orient, les autorités guinéennes ont engagé des démarches afin d’assurer la protection de leurs ressortissants établis dans les zones affectées. Le ministère des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Guinéens établis à l’étranger a annoncé l’activation d’une cellule de crise chargée de coordonner les actions d’assistance.

Lors d’une réunion tenue par visioconférence ce mardi 3 mars, le chef de la diplomatie guinéenne, Morissanda Kouyaté, a donné des instructions aux membres de cette cellule. Selon lui, la première étape consiste à identifier les Guinéens vivant dans les pays touchés par les hostilités, afin d’évaluer leur situation et les mesures de protection à envisager. “Nous devons savoir quels sont nos compatriotes qui vivent dans la région, entrer en contact avec eux et voir comment on peut les protéger, les soulager”, a-t-il déclaré dans des propos relayés par la Rtg.

Le ministre a également évoqué des échanges avec des représentants diplomatiques guinéens. “J’ai eu la chance d’avoir une première communication avec notre équipe, je leur ai demandé s’il y avait des possibilités pour eux de se faire évacuer. Ils m’ont confirmé que cela est possible et je leur ai dit immédiatement de se rabattre vers Turquie, j’ai eu l’ambassade de Turquie qui m’a confirmé que la note verbale a été faite pour faire bénéficier à nos compatriotes d’une protection et qui va permettre de rentrer en Turquie”.

À travers ces dispositions, les autorités entendent renforcer le dispositif d’assistance et de protection des Guinéens confrontés à des situations de crise à l’étranger, conformément aux obligations de l’État en matière de protection consulaire.