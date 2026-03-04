Ouvert le lundi 2 mars 2026 au Tribunal de première instance (TPI) de Labé, le procès de sept collégiennes poursuivies dans l’affaire dite de la « bastonnade collective », survenue au début du mois de février, a rendu son verdict ce mercredi 4 mars 2026.

Les prévenues comparaissaient pour coups et blessures volontaires ainsi que pour diffusion de données portant atteinte à la dignité humaine. L’une d’entre elles faisait également face à des accusations supplémentaires de violences physiques. Sur les neuf élèves initialement mises en cause, seules sept ont comparu à l’ouverture des débats. Au terme de l’audience, le tribunal n’a retenu la culpabilité que de deux d’entre elles. Les autres, reconnues mineures, devront être jugées ultérieurement devant une juridiction spécialisée.

Ramatoulaye Bah et Hadja Kadiatou Barry ont été déclarées coupables de violences et voies de fait, ainsi que de mise à disposition de données susceptibles de troubler l’ordre public ou de porter atteinte à la dignité humaine via un système informatique. Elles écopent chacune d’une peine d’un an d’emprisonnement assortie de sursis et d’une amende d’un million de francs guinéens. Le juge a par ailleurs ordonné la suppression des vidéos mettant en scène la victime. Les frais liés à l’exécution des mesures civiles sont mis à la charge des condamnées.

Pour motiver sa décision, le tribunal s’est appuyé sur les articles 14, 17, 117, 135, 136, 239 et 240 du Code pénal, les articles 31 et 32 de la loi n°037 relative à la cybersécurité et à la protection des données à caractère personnel, ainsi que les articles 4, 486, 497, 535 et 548 du Code de procédure pénale. Les parties disposent désormais d’un délai de quinze jours pour interjeter appel si elles entendent contester ce jugement.