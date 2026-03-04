L’absence prolongée du président Mamadi Doumbouya continue d’alimenter interrogations et spéculations partout à travers le pays. Parti le 13 février dernier pour prendre part à la 34e sommet de l’Union africaine à Addis-Abeba, en Éthiopie, le chef de l’État n’a toujours pas regagné Conakry.

Son conseiller personnel, Thierno Mamadou Bah, assure pourtant que le président rentrera « dans les prochaines jours », précisant qu’il aurait simplement pris « quelques jours de repos », sans indiquer le lieu exact de son séjour.

Des explications qui peinent à convaincre le leader de l’Union des forces démocratiques (UFD) Mamadou Bah Baadiko. Dans un entretien accordé à la Deutsche Welle, l’opposant politique se montre particulièrement critique quant à la situation institutionnelle du pays. « Il y a un véritable vide constitutionnel. C’est tout à fait clair qu’il n’assure plus la fonction », a-t-il affirmé.

Tout en évitant d’attaquer le chef de l’État sur le plan personnel, Baadiko insiste sur ce qu’il considère comme une réalité institutionnelle préoccupante. « La maladie d’un chef d’Etat n’est pas pour nous un argument politique. Nous ne faisons pas d’attaques personnelles, cela peut arriver à n’importe qui mais le vide est là. »

Selon lui, le pouvoir serait désormais exercé par des acteurs non identifiés. « Ce sont des gens de l’ombre à côté de lui qui assurent le pouvoir », dit-il, établissant même un parallèle avec un autre pays africain. « Et aujourd’hui, la Guinée est en train de vivre exactement la même chose que le Cameroun. C’est à dire qu’il y a des gens de l’ombre qui gouvernent à la place d’un chef d’Etat qui n’est pas capable physiquement d’être là. C’est ça tout le problème. »

Interrogé sur le fait que l’absence du président ne dure que depuis deux semaines et demie et que le gouvernement continue de fonctionner, Baadiko relativise. « On est tout à fait d’accord. Mais il ne s’est pas manifesté réellement depuis Addis-Abeba. »

Au-delà de la question de santé, l’opposant estime que les Guinéens ont droit à la transparence. « Il est temps que vraiment qu’on sache la vérité et que les choses soient claires pour tout le monde », a-t-il conclu.