Dans un courrier officiel adressé aux autorités administratives et locales, le ministère de l’Hydraulique et des Hydrocarbures a tiré la sonnette d’alarme face à une situation jugée préoccupante liée à l’évacuation anarchique des eaux usées dans plusieurs concessions à travers le pays.

Selon le département, ces pratiques non conformes aux normes en vigueur menacent gravement la santé publique et la sécurité des populations, tout en accélérant la dégradation des infrastructures routières. « Dans un souci de préservation de la santé publique, de la sécurité collective et du respect des normes d’hygiène et d’urbanisme en vigueur, il apparaît nécessaire que des mesures appropriées soient prises à tous les niveaux de l’administration territoriale », indique le courrier.

À cet effet, les maires, chefs de quartier et chefs de secteur sont invités à prendre des mesures immédiates, concertées et efficaces. Il leur est notamment demandé de sensibiliser et d’informer les ménages concernés, de veiller à la correction sans délai des dispositifs d’évacuation non conformes, ainsi que d’assurer un suivi rigoureux de la mise en conformité sur le terrain.

Par ailleurs, un délai de trente jours est accordé aux ménages concernés pour remédier à ces manquements, à compter de la réception du courrier ministériel. Le ministère de l’Hydraulique et des Hydrocarbures rappelle qu’au-delà de ce délai, les contrevenants s’exposent à des sanctions prévues par les textes en vigueur, notamment une amende pouvant atteindre quinze millions de francs guinéens, assortie, le cas échéant, d’une peine d’emprisonnement ferme pour mise en danger de la vie d’autrui.