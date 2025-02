L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) a publié les premières données de l’asile pour 2024. Avec plus de 10 300 demandes, la Guinée se classe troisième au niveau mondial et première en Afrique parmi les pays d’origine des demandeurs d’asile en France.

Selon les données, près de 153 600 demandes de protection internationale ont été déposées auprès de l’Ofpra en 2024, toutes procédures confondues. Parmi elles, 129 440 sont des premières demandes d’asile et 440 concernent des demandes de statut d’apatride, soit une augmentation de 7,7 % par rapport à 2023.

Malgré une baisse de près d’un tiers, l’Afghanistan reste le premier pays d’origine des demandeurs d’asile, avec près de 12 400 premières demandes, suivi de l’Ukraine (11 800), dont la majorité des demandeurs bénéficient déjà du régime de protection temporaire. La République démocratique du Congo (9 500) et la Côte d’Ivoire (8 800) occupent respectivement la quatrième et la cinquième place du classement.