Il y a un an, neuf mois que des conflits intercommunautaires éclatèrent à Nzérékoré dans le quartier Bellevue lors du double scrutin le 22 mars 2020, faisant 17 morts, plusieurs blessés, une centaine d’arrestation et des dégâts matériels privés et publics y ont été également enregistrés. Dans cette ville située au Sud de la Guinée, les victimes ont bénéficié d’un important accompagnement en don de vivre, de la part du collectif des jeunes leaders pour la paix (Cojelp).

Ces violences intercommunautaires ont touché de nombreuses familles, les mettant dans de situations de vie très difficile, se rappellent les membres de cette structure de jeunes. « Compte tenu de la situation actuelle difficile que traversent ces familles, nous avions prévu dans notre chronogramme du plan d’action opérationnel, soutenir plus de 60 familles en les dotant chacune un sac de riz de 50 kg et un bidon d’huile de 5 litres, cette activité aura deux phases, la première phase touchera 26 familles et la deuxième phase sera prévue pour le plan d’action opérationnel de 2022-2023. Nous lançons l’ouverture de l’exécution de cette première phase ce mercredi 29 décembre 2021. Mesdames et messieurs, chers invités,

aujourd’hui, la nécessité impérieuse pour tout citoyen guinéen est d’œuvrer pour la consolidation de la paix et travailler pour faire de notre pays, un Etat démocratique et émergent. C’est pourquoi, nous lançons un appel solennel et respectueux au président de la République, président de la transition son excellence Colonel Mamady Doumbouya et au Premier ministre Chef du Gouvernement, aux membres du gouvernement de mettre en avant l’intérêt des guinéens et œuvrer pour une transition inclusive, apaisée et réussie. Ainsi aux leaders politiques, les patrons des organisations de la société civile et de l’ensemble des forces vives de la nation guinéenne d’accompagner le CNRD pour une transition réussie.

Le COJELP plaide auprès des autorités judiciaires d’accélère le cas du dossier du

28 Septembre, le cas des conflits intercommunautaires de Nzérékoré, les

prisonniers de Macenta etc. », a affirmé Oumar Thiam, vice-président du COJELP.

Les autorités communales se sont réjouies de ce geste de ces jeunes guinéens, envers leurs concitoyens : «Nous remercions infiniment ce collectif des jeunes qui vient de poser un acte salutaire. Cela dépasse ce qu’on donne qu’il faut voir, mais c’est l’esprit qui sous-tend ce que l’on donne. C’est dans le cadre de la réconciliation des fils et filles de la Guinée », a expirmé Moriba Albery Delamou, maire de Nzérékoré.

Mohamed Kaba a été surpris et content de bénéficier d’un tel don, venant de ses frères et sœurs : «Je veux que la réconciliation soit continuelle. On veut la paix… », a-t-il souhaité.

Janot Vert Suzane, une autre bénéficiaire à son tour, a exprimé ceci : « Leur don me va droit au cœur. Je suis très contente. Que Dieu les bénisse. »