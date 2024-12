Dans le but de renforcer les compétences des journalistes, militants pro-démocratie et acteurs de la société civile guinéenne, l’association Villageois 2.0 a organisé un atelier de formation les 27 et 29 novembre 2024 à Labé. Cette initiative vise à améliorer la sécurité numérique des participants, un élément clé pour protéger leurs activités et soutenir leurs efforts en faveur de la démocratie et de la bonne gouvernance.

Animé par le directeur exécutif de Villageois 2.0, expert reconnu en fact-checking, l’atelier a abordé des thèmes essentiels pour les défenseurs de la liberté d’expression et des droits citoyens. Les participants ont été formés à évaluer les risques numériques, analyser les menaces potentielles et élaborer des plans de sécurité. La formation a également couvert des sujets tels que le diagnostic des appareils, l’hygiène numérique, la sécurité physique et le chiffrement des données.

“La sécurité numérique est aujourd’hui le premier argument de protection, mais surtout d’efficacité dans l’exercice du métier de journaliste et d’activiste. Il ne sert à rien de produire un travail d’investigation approfondi si l’on risque de perdre ses données ou de se faire pirater. Protéger ses informations, c’est aussi protéger la démocratie”, a expliqué Sally Bilaly Sow

Poursuivant, il a comparé la sécurité numérique à la vigilance nécessaire dans la gestion de son domicile. “Verrouiller une porte d’entrée est inutile si le cambrioleur est déjà à l’intérieur. De même, il faut sécuriser ses appareils avant même de commencer un travail sensible”, a ajouté le Directeur du Villageois 2.0.

À l’issue de cette session, les participants – journalistes, militants et membres de la société civile – sont désormais équipés des outils indispensables pour, entre autres : travailler dans un environnement sécurisé, communiquer sans craindre l’infiltration ou le piratage, contourner efficacement la censure sur Internet et protéger leurs données contre les dispositifs de surveillance.

Cet atelier constitue une avancée majeure pour la société civile guinéenne. Dans un contexte de défis croissants en matière de cybersécurité, ces formations renforcent les compétences des acteurs locaux et favorisent l’enracinement de la démocratie. Par cette initiative, Villageois 2.0 réaffirme son engagement à protéger les défenseurs des droits humains et à promouvoir la liberté d’expression.