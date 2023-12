Après avoir travaillé sur l’album “Surnaturel” de l’artiste guinéen Ans-T Crazy, l’ingénieur de son, Abdrahmane Diawara alias Mister Douramasky se voit “ignorer” par l’artiste. Il est privé de reconnaissance et de ses droits voisins au Bureau guinéen du droit d’auteur (BGDA).

Dans un entretien réalisé par notre rédaction, Douramasky a brisé le silence sur le “refus” de l’auteur du titre “Balangnimodou” de le reconnaître auprès du Bureau guinéen du droit d’auteur.

« Le seul souci que j’ai avec Ans-T Crazy, c’est du fait que je suis allé au BGDA pour déclarer mes œuvres, quand je suis arrivé au BGDA, ils m’ont dit d’envoyer mon dossier et le nom de mes œuvres que j’ai réalisés. Dans ça il y avait les titres de certains artistes que j’ai faits plus l’album Surnaturel de Ans-T Crazy. Après les responsables du BGDA ont dit qu’ils vont appeler les concernés. Les semaines qui ont suivi, le BGDA m’a appelé pour demander si c’est moi qui ai fait l’album “Surnaturel’’ de Ans-T Crazy. J’ai dit oui, après ils m’ont dit, mais il ne te reconnaît pas ce rôle. Je me suis interrogé en disant pourquoi ? Pourtant j’ai mes preuves, ensuite, le BGDA m’a demandé de les apporter. Quand j’ai apporté mes preuves ils ont vu que c’était palpable, donc ils ont tenté de joindre Ans-T Crazy pour une confrontation. Malheureusement, il n’a pas accepté. Il a dit qu’il doit voyager », a expliqué Douramasky.

Après avoir fourni ses preuves, le BGDA a décidé d’enregistrer l’ingénieur de son. « Ils ont dit qu’ils vont essayer de le joindre à nouveau. S’il ne vient pas, ils vont réagir autrement », rapporte Douramasky.

Sur la cuisine de l’album “Surnaturel” composé de près de 20 titres, le génie de son Douramasky est celui qui a cuisiné à 98 % les titres de l’album, mais d’après lui, il n’a jamais reçu de rémunération de la part de l’artiste créateur guinéen Ans-T Crazy. Pire, l’artiste refuserait même de lui reconnaître ce rôle au milieu de ses confrères.

« Il ne m’a jamais payé pour son album. Lorsqu’on travaillait, je ne regardais pas l’argent et je voulais juste montrer à la face du monde qu’il existe de très bon jeune talent en Guinée et prouver aux artistes qu’ils ne sont pas souvent obligés de faire appelle à l’étranger et qu’ici des jeunes Guinéens peuvent faire de grandes choses aussi. Mais lui, Ans-T Crazy partout il va, il clame haut et fort que l’album a été fait à l’étranger. Il n’a pas la moindre reconnaissance envers moi ou de mon travail réalisé », déplore-t-il.

Pour des fins de vérification, nous avions tenté à plusieurs reprises de joindre l’artiste Ans-T Crazy, mais pour l’instant, c’est un silence de cimetière.

En outre, il faut souligner que la reconnaissance des droits voisins est souvent un véritable problème entre les artistes et les compositeurs guinéens.