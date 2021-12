Il y a actuellement une recrudescence des cas de viol un peu partout en Guinée. C’est la couche féminine qui est le plus souvent victime de ce phénomène. Mais des jeunes garçons en sont aussi victimes. C’est le cas de SK, un élève de 19 ans.

Le viol sur la couche masculine bien que récurrente reste un sujet tabou car les victimes n’ont jamais le courage de porter l’affaire en public ou au niveau des services compétents. SK, âgé de 19 ans et élève au complexe scolaire Mohamed 6 de Coyah, aurait été violé par deux dames.

«C’était le jeudi 15 octobre 2021 aux environs de 1h du matin, j’ai pris une moto à Taouyah pour Hamallaye. Vers le marché de Taouyah, deux jeunes nous ont intimés de nous arrêter. Le motard s’est arrêté et ils l’ont dit de partir en me laissant avec eux. Les jeunes m’ont gardé avec eux. Ils sont venus me dire qu’il y a deux femmes à côté qui veulent me proposer quelque chose. Quelques minutes après j’ai vu venir deux grandes dames qui m’ont demandé de les suivre. J’étais perplexe, mais elles m’ont rassuré qu’elles ne me voulaient aucun mal, qu’elles voudraient juste coucher avec moi sous prétexte que je suis jeune et qu’elles n’ont pas de mari. J’étais troublé et choqué en même temps. Malgré mon refus, elles m’ont obligé de coucher avec elles à tour de rôle. A un moment donné, j’étais complètement épuisé. C’est ainsi qu’elles m’ont donné des comprimés pour rester éveillé et en forme pour continuer avec elles», explique SK.

Au bout d’une heure, les dames décident de repartir en le laissant seul. À la question de savoir pourquoi il n’a pas porté plainte, le jeune élève répond : «C’est parce que les agents n’allaient pas me croire, même mes amis ont eu du mal à le croire. Les gens trouvent bizarre qu’un homme se fasse violer. Pourtant c’est mon cas. J’avais honte d’en parler.»

En juin 2021, des informations sur le viol d’un étudiant à Kindia par trois femmes avaient enflammé les réseaux sociaux.