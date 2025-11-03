Publireportage – Dans le cadre de sa politique de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE), UBA Guinée, à travers sa Fondation, a organisé le vendredi 6 octobre 2025 une journée de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein au siège de la banque, en partenariat avec la clinique EMG.

Cette initiative, placée sous le sceau de la solidarité et de la prévention, s’inscrit dans le cadre de la campagne mondiale Octobre Rose, dédiée à la lutte contre le cancer du sein et du col de l’utérus et à la promotion de la santé féminine.

Un bus médical entièrement équipé, accompagné d’une équipe de médecins spécialisés, a été déployé pour offrir gratuitement des séances de dépistage et de sensibilisation à l’ensemble du personnel féminin de la banque.

Dans une volonté d’élargir l’impact de cette action, La Fondation UBA a prévu d’étendre la campagne aux agences de l’intérieur du pays – Kamsar, Labé, Siguiri et N’Zérékoré – afin de permettre à un plus grand nombre de femmes de bénéficier de ce programme de dépistage préventif.

Tout au long de la dernière semaine du mois, le staff de UBA Guinée a fièrement arboré le ruban rose, symbole d’engagement et de solidarité dans la lutte contre le cancer du sein, rappelant ainsi l’importance de la prévention et du dépistage précoce.

À travers cette campagne, La Fondation UBA confirme son rôle d’entreprise citoyenne engagée dans la promotion du bien-être communautaire et de la santé publique.

Comme l’a rappelé la direction : « La santé des femmes, c’est aussi la santé de nos familles, de nos communautés et de notre nation. »