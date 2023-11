Démarrée depuis le 23 octobre 2023 au CNT, une formation est planifiée et exécutée par le CERFOP (centre d’études, de recherches et de formations parlementaires).

Pendant un mois, les Conseillers nationaux et les cadres issus de tous les services du CNT vont être formés en techniques d’élaboration et de gestion des projets, en leadership et en management, mais également, ils seront outillés en évaluation des politiques publiques. Ce qui est d’ailleurs l’une des missions premières de l’institution. C’est pourquoi le Président du CNT a pris l’initiative et a donné les moyens pour permettre à lchaque agent d’être mieux qualifié dans son travail.

Cette session de formation est animée par des experts rompus à la tâche, en témoigne la qualité des enseignements donnés.

Rien de tout cela n’est étonnant car depuis sa prise de fonction à la tête de l’organe législatif de la transition, le Président Dr Dansa KOUROUMA, passionné du savoir, du savoir-faire et du savoir-être, a fait de la formation du personnel de l’institution, une de ses priorités. Oui, une priorité essentielle car, selon lui, c’est bien l’instruction qui est le socle du développement d’un pays. Et pour cela, les travailleurs parlementaires sont en première ligne pour bénéficier de toutes les connaissances et compétences indispensables à l’exécution de chacune de leurs missions.

Ainsi, “qu’ils soient ouvriers de surface, assistants techniques ou cadres, Ils sont tous et chacun au centre de toutes les activités du parlement. Il ya donc une raison impérative à ce qu’ils soient toujours de mieux en mieux qualifiés pour mener avec succès leurs tâches quotidiennes au sein de notre institution”, a déclaré Dr Kalil Aissata Kéita, Directeur général du CERFOP.

Il convient de noter que cette formation est aussi marquée par des exercices pratiques et des simulations.

Mohamed Lamine Mansaré