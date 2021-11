A son tour de se prononcer sur la nomination des membres du gouvernement de la transition, Souleymane Thiâ’nguel Bah s’est montré optimiste quant aux choix qui sont en train d’être faits par le colonel Mamadi Doumbouya, sur proposition du chef du gouvernement.

L’ancien responsable de communication de l’Ufdg, fait croire chez nos confrères de la radio Espace ce mercredi 03 novembre, que président de la République, avec le soutien du premier ministre sont en train de nommer des personnes sur la base de la confiance et des compétences qu’ils estiment avoir.

« Je crois que de ce point de vue-là, on est content de voir des personnes qui arrivent, dont il y’a des personnes que je ne connaissais pas personnellement mais en regardant leurs parcours, on sent bien qu’il y a une dynamique qui s’impose, et j’espère qu’il ira dans l’établissement d’un État de droit dans notre pays», espère Souleymane Thiâ’nguel Bah.

Avant d’ajouter : «Pour l’instant, on peut dire qu’il y a un bon casting dans la mesure où la perception que nous devons avoir du casting, n’est pas forcément celui que peut avoir le président de la République et son chef du gouvernement. Mais il se trouve tout simplement qu’il y a un président qui reçoit des gens, un PM qui écoute, regarde des parcours et qui décide de choisir telle ou telle personne.»

M. Thiâ’nguel Bah n’oublie pas certaines erreurs du passé, notamment sous le régime dirigé par Alpha Condé.

«C’est le résultat de l’héritage d’Alpha Condé et de ce qu’on a connu ces 60 dernières années. Quand on sort du système comme celui d’Alpha Condé où la question de l’ethnocentrisme ou de l’ethno-stratégie était très importante, la démarche qui est utilisée n’est pas forcément une démarche inutile, elle peut être utile parce-que, ce qu’on pose dans l’espace public, relève de l’ordre symbolique. »