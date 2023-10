A l’occasion de la célébration du 65e anniversaire de l’indépendance de la Guinée, la Direction générale de l’usine Général Drink SARL, a distribué gratuitement de jus dans les rues de Conakry.

C’est au total 100 casiers qui ont été distribués aux jeunes sur l’axe Hamdallaye-Kagbélén, de Madina, de Dixinn mais aussi de Donka.

L’objectif consiste à encourager le peuple de Guinée, à davantage consommer le Made in Guinea et aussi à travailler main dans la main, pour le développement du pays.

«Nous sommes prêt à ouvrir plusieurs unités industrielles en Moyenne Guinée, en Haute Guinée et en Guinée Forestière pour transformer des fruits sur place. Actuellement, nous avons plusieurs gammes, notamment, les jus énergétiques Vandam, Zaza et cocktail. Nous remercions le peuple de Guinée pour son soutien depuis plus de dix ans. Nous souhaitons bonne fête d’indépendance au peuple de Guinée », a lancé le Directeur général de cette entreprise.

Profitant de cette occasion, Thierno Amadou Bah, responsable commercial de Général Drink a remercié l’ensemble des clients pour leur fidélité et invité toute la population à consommer les produits de Général Drink.

L’usine Général Drink SARL est ouverte en Guinée depuis plus de 10 ans. Elle produit notamment des jus Vandam et Messi, très en vogue sur le marché.