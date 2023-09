Le Groupe Hadafo Médias fait sa rentrée le 4 septembre prochain pour une saison spectaculaire qu’il a baptisée « Sphinx », en référence à cette créature légendaire ayant la tête d’un humain, d’un faucon, d’un chat ou d’un bélier et le corps d’un lion.

Mais quelle est la signification de ce nom pour une rentrée médiatique aussi attendue que préparée, alors que la Guinée est en proie à des événements socio-culturels et politiques qui font l’objet d’attention ? La réponse, c’est dans « 120 Minutes pour Convaincre » avec Lamine Guirassy, le « Turbo ».

Comme à l’accoutumée, en préambule à chaque rentrée de vacances, le Président Directeur Général d’Hadafo Médias en Guinée, Lamine Guirassy, prend la parole pour exposer les grands axes prioritaires et les orientations de son entreprise.

Hier soir, (vendredi 1er septembre), Monsieur Guirassy s’est prêté au même exercice sur le plateau lumineux d’Espace, où l’écho a résonné à travers son réseau synchronisé dans tout le pays.

L’homme fort des médias guinéens a tout d’abord dressé un bilan de la saison écoulée, marquée à la fois par des succès mais aussi par des moments émouvants, notamment la perte de certains de ses proches collaborateurs, tels que Hamed Kourouma.

En préparation de cette 17e saison de son groupe de médias, qui inclut la radio Espace et ses stations régionales synchronisées, ainsi qu’Espace TV, Kalac Fm/TV, Espace Event et Hadafo Régi, Lamine Guirassy s’est exprimé dans une atmosphère détendue, comme à son habitude. Il a répondu aux questions du duo dynamique composé de Théophile Fassa Mano et de la brillante Balakhissa Kouyaté.

Pour Lamine Guirassy, la saison dernière a été intense grâce à l’exploration des régions du pays avec Les Grandes Gueules (GG), l’émission phare d’Espace TV/FM. Selon lui, il est essentiel pour son équipe de sortir de sa zone de confort afin de prendre le pouls de la Guinée profonde.

Dans le même ordre d’idées, Lamine Guirassy a salué les performances remarquables d’Espace Mamou et Espace Kankan lors de la dernière saison. Cependant, il a particulièrement mis en avant les progrès significatifs de KALAC TV/FM, attribués à son nouveau directeur général, Prince Diallo. De passage, il a encensé Dame Mariata Koundouno et ses deux chroniqueuses de Kalac, qu’il a surnommées les « tigresses ».

« L’un des avantages que nous avons est d’avoir des directeurs qui se bougent et des équipes engagées », a déclaré le grand patron de Kalac avant de révéler en exclusivité le lancement d’Espace Siguiri, dirigée par Sékou Hamed Nabé.

Lamine Guirassy a également révélé lors des « 120 Minutes pour Convaincre » le lancement de deux nouvelles chaînes. La première sera entièrement en langues nationales guinéennes et s’appellera « Laguinè fé », sous l’initiative de Canal +. La deuxième est une idée de TOP CONGO. Cette dernière sera exclusivement continentale créée par et pour les Africains.

« Sphinx », une saison taillée sur mesure

Hadafo Média se plonge pleinement dans la période « Sphinx » avec un nombre important d’engagements, ainsi que des modifications au sein de son personnel.

LG (Lamine Guirassy) espère que les nominations auront un effet positif sur la saison, étant donné que le groupe Hadafo est en attente de résultats.

En ce qui concerne le programme, le PDG d’Hadafo prévient que de nombreux changements sont opérés. « Dans la Matinale, plusieurs émissions seront supprimées afin de faire place à d’autres, qui seront encore plus percutantes« , affirme Monsieur Guirassy.

« Les Grandes Gueules », volet export

« Les Grandes Gueules » (GG) prévoient de se réinventer pour la nouvelle saison, en proposant de nombreuses enquêtes, révélations et l’arrivée de deux nouveaux chroniqueurs. Lamine Guirassy garde le suspense quant à leurs identités, mais il annonce cependant l’arrivée à Espace, d’une personnalité de renom, BAH Lamine, l’un des journalistes vedettes du monde du sport en Guinée.

Lamine a déclaré : « Beaucoup veulent nous rejoindre, mais nous acceptons ceux qui apportent une réelle valeur ajoutée ».

De plus, l’émission « Les Grandes Gueules » envisage des numéros spéciaux en Côte d’Ivoire, au Canada et dans d’autres pays. Dans sa vision, Lamine Guirassy souhaite étendre la portée de son média en couvrant activement l’actualité africaine.

« 120 Minutes pour convaincre » a également permis de parler des réalisations du groupe Hadafo Média, notamment le siège du Groupe situé dans le quartier Bonfi à Matam.

« Cette infrastructure répond aux normes, avec ses 7 étages et ses studios modulables », a déclaré Lamine Guirassy.

Concernant la date d’inauguration officielle de ce siège, M. Guirassy a répondu : « Je n’ai aucune idée pour le moment, mais les travaux sont presque terminés à 80%. J’espère pouvoir l’inaugurer en 2024 ».

« Lamine Guirassy croit en l’incroyable talent de la Guinée »

Lamine Guirassy met en avant l’importance qu’il accorde à la valorisation des jeunes talents en Guinée à travers son projet « Espace Talents ». Il illustre cette démarche en mentionnant les réussites de Mafoudia Bangoura, Djiba Millimono et Paul Fatiya Tounkara, devenus des journalistes vedettes au sein du groupe Hadafo Médias.

L’interview exclusive avec Lamine Guirassy, PDG d’Hadafo Médias, hier vendredi, s’est conclue par une interaction avec les auditeurs.

Au terme de l’émission exceptionnelle « 120 Minutes pour Convaincre », M. Guirassy a disposé de 120 secondes pour partager son point de vue avec les Guinéens. Il a déclaré : « En tant que journalistes, notre rôle premier est d’informer en veillant à recouper toutes les informations. Nous ne diffusons rien sans preuve ou source vérifiée. Nous ne sommes ni juges, ni procureurs, ni gendarmes, ni ennemis, nous sommes des journalistes. Je m’efforce de préserver l’intérêt commun. Je choisis la Guinée, et non une personne. Cela dit, je respecte nos auditeurs… »

En l’espace de 17 ans, Lamine Guirassy a accompli un exploit incroyable en donnant une nouvelle dimension à Hadafo Médias et en révolutionnant la presse audiovisuelle en Guinée. Grâce à ses compétences et son dévouement, il a su mettre en valeur cette entreprise médiatique et la propulser au sommet de l’industrie.

Sous sa direction, Hadafo Médias a connu une croissance exponentielle et est devenu une référence incontournable pour les Guinéens en termes d’informations et de divertissement. Son approche innovante et audacieuse a permis de développer de nouveaux formats et programmes, attirant ainsi un public plus large et fidèle. Sa capacité à embrasser les nouvelles technologies a également joué un rôle majeur dans la modernisation de la presse audiovisuelle en Guinée. Grâce à cette vision visionnaire, Lamine Guirassy laisse une empreinte durable dans l’industrie médiatique guinéenne, faisant de Hadafo Médias un acteur incontournable qui continue de progresser et d’inspirer les générations futures.

Décryptage de Sita CAMARA