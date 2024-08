Le Général Mamadi Doumbouya a promulgué vendredi 2 août 2024, la loi portant accord de financement de la construction des hôpitaux régionaux de Kindia et de Labé.

L’accord de financement avait été examiné et adopté le 7 février 2024 par le Conseil national de la transition (CNT). Signé entre le groupe BPIFRANCE et la République de Guinée, il porte sur un montant de 102 millions 430 mille 306 Euros, y compris les contrats d’assurance, dans le cadre du projet de construction de quatre hôpitaux régionaux évolutifs, modulaires, industrialisés et durables.

Le projet global concerne quatre hôpitaux mais BPIFRANCE va financer la construction et l’équipement des hôpitaux régionaux à caractère universitaire de Kindia et Labé.

Pour plus de détails sur l’accord cliquez ici.