Le ministère du Travail et de la Fonction Publique a officiellement rendu publique la liste des nouveaux fonctionnaires qui rejoindront le Ministère du Budget à l’issue du concours de recrutement de la session 2024.

Le concours, qui s’est déroulé avec rigueur et transparence, visait à sélectionner les candidats les plus qualifiés pour intégrer les différents ministères du gouvernement. Après une série d’épreuves écrites, les candidats retenus ont été choisis en fonction de leur mérite et de leurs compétences spécifiques aux postes à pourvoir.

Le ministère du Budget, un département clé dans la gestion des finances publiques du pays, accueillera ces nouveaux fonctionnaires pour renforcer ses capacités administratives et techniques. Les nouvelles recrues joueront un rôle important dans la mise en œuvre des politiques budgétaires et financières, contribuant ainsi au développement économique et social de la Guinée.

Ci-dessous la liste des admis