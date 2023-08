A l’occasion d’un point de presse animé ce jeudi 3 août 2023, le Premier ministre, chef du gouvernement Dr Bernard Goumou à procédé à la proclamation des statistiques de l’évaluation à mis-parcours des différents ministères.

Depuis plusieurs semaines les ministères sont soumis à une évaluation de mi-parcours. Il en résulte de cette évaluation qu’un ministère à obtenu une moyenne de zéro et également aucun ministère n’a obtenu une mention excellent.

“Il résulte qu’un ministère à zéro point non satisfaisant, deux ministères ont des notes comprises entre 51 et 60points mention passable, douze ministères ont des notes comprises entre 61 et 70points mention assez bien, onze (11) ministères ont des notes comprises entre 71 et 80 points mention bien, deux ministères ont des notes comprises entre 81 et 90 points mention très bien, aucun ministère n’a obtenu une moyenne comprise entre 91 et 100 points mention excellent”, précise Bernard Goumou.

A en croire au Premier ministre, les résultats se seraient appuyés sur plusieurs critères à savoir :

Notation du comité d’évaluation 46,43% des ministères ont eu une appréciation élevée et ;

46,43% ont également une appréciation moyenne du comité des évaluateurs.

Dans le détail : appréciation insuffisante 7,14% ; appréciation moyenne des ministères 46,43% ; appréciation élevée des ministères 46,43%.

Première notation sur la base des supports fournis :

85% des ministères ont présentés des supports conforment aux attentes ;

14,30% des ministères, le juste niveau conforme aux attentes, niveau d’attente sur les supports conforment à la hauteur des attentes il ya 42,90% l’appréciation de la première notation.

Deuxième notamment :

l’état d’avancement des plans d’actions proportionnelles globalement positif avec un rythme lent dans sa mise en œuvre 17,82% ;

L’état d’avancement des PAO dans sa mise en œuvre encourageant 32,40%, l’état d’avancement des PAO dans sa mise en œuvre satisfaisant 50%

Troisième notation : sur les contrats de performances pondérés 70%