La nouvelle junte nigérienne passe à la vitesse supérieure dans la rupture de ses relations avec son désormais “ancien allié”. Elle a interdit la diffusion des programmes des chaînes Radio France international et la télévision France24 ce jeudi 03 août 2023.

Les responsables du groupe France médias monde, dénoncent une décision prise ” hors de tout cadre conventionnel et légal, qui prive un peu plus encore les citoyens nigériens de leur accès à une information libre, indépendante et vérifiée”.

À rappeler que le Niger rejoint ainsi le Mali et le Burkina Faso dans l’interdiction de la diffusion de ces deux chaînes françaises sur leurs territoires.