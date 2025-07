La Guinée fait face à une résurgence inquiétante du virus Mpox. Alors que 13 cas ont déjà été confirmés, le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique intensifie la riposte en partenariat avec l’OMS et le CDC.

En marge d’une réunion tenue ce mercredi 2 juillet 2025, les partenaires ont été mobilisés. Surveillance renforcée, dépistages ciblés et sensibilisation communautaire sont au cœur de la stratégie déployée pour enrayer la propagation.

Cette rencontre stratégique intervient à la suite de la publication du bulletin épidémiologique n°02/2025 de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire (ANSS), en date du 24 juin. Le rapport signale l’enregistrement de trois nouveaux cas confirmés, portant à 13 le nombre total de cas à ce jour : 12 à Conakry et 1 à Dubréka, dans la région de Kindia. Trois patients sont actuellement hospitalisés au Centre de traitement épidémiologique (CT-Epi) de Nongo, sur un total de 11 cas pris en charge dans cette structure.

Selon les données disponibles, la tranche d’âge la plus touchée est celle des 30 à 39 ans, représentant huit cas. Une prédominance masculine est observée, avec 11 hommes parmi les 13 cas recensés.

Sur le plan de la surveillance épidémiologique, les contrôles aux frontières n’ont révélé aucun cas suspect ou confirmé. Parmi les 64 contacts identifiés, 60 font l’objet d’un suivi actif, soit un taux de couverture de 94 %. Dans la région de Kindia, la surveillance est encore plus rigoureuse avec un suivi complet de tous les contacts, atteignant ainsi un taux de 100 %. Par ailleurs, huit nouveaux cas ont été confirmés à Forécariah, dont deux recensés le 27 juin.

Présidant la rencontre, le ministre de la Santé, Dr Oumar Diouhé Bah, a souligné “l’urgence de renforcer la communication de proximité, en particulier dans les zones à risque”, appelant à une mobilisation accrue des leaders communautaires pour amplifier les efforts de sensibilisation. Il a également annoncé le déploiement prochain d’opérations de dépistage ciblé afin de prévenir toute flambée épidémique.