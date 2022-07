Le président du Conseil national de la transition (CNT), Dr Dansa Kourouma a présidé, ce samedi 02 juillet 2022, la cérémonie de clôture de l’atelier de formation des membres du CNT et des cadres de l’administration parlementaire portant sur la connaissance du budget.

Cet atelier a été lancé le 29 juin dernier et a duré quatre jours. Durant cette période, les 81 honorables conseillers et 13 cadres de l’administration parlementaire ont été outillés sur l’examen, l’adoption et le contrôle du budget. Les experts du ministère du budget et les parlementaires ont échangé autour de six modules dont le cadre législatif règlementaire et définition de concepts clés, la présentation du budget de l’Etat, l’examen et son adoption, la nomenclature budgétaire de l’Etat, l’exécution du budget et la reddition des comptes.

Selon le président du CNT, «les débats ont permis aux conseillers nationaux de comprendre les outils de modernisation qui sont le cadre budgétaire en moyen terme et le cadre de dépense en moyen terme pour prévoir la situation financière du Gouvernement en précisant les conditions de maintien ou de contextualisation des politiques et tendances du moment et en définissant d’autres situations ».

«Les cadres du ministère du budget ont fait de brillants exposés sur le cadre et le processus d’élaboration de la loi des finances et du budget à travers de diverses hypothèses sur les recettes, les dépenses et les paiements», ajoute Dr Dansa Kourouma.

Les bénéficiaires par la voix du président de la commission du plan, affaires financières et contrôle budgétaire Hamidou Camara, souhaitent que ce renforcement des capacités se perpétue et la mise à disposition de tous les documents juridiques traitant les modules présentés lors de l’atelier.

Le ministre du budget Moussa Cissé s’est réjouis du cadre d’échange avant d’indiqué que le président de la transition souhaite que la connaissance du budget soit vulgariser à tout les niveaux de la vie nationale.

«Je me réjouis de ce cadre d’échanges de connaissances et de pratiques. Parce que cela va aider la transition à être efficace. Une transition qui n’est pas efficace remet les difficultés à venir aux gouvernements qui nous succèdera. L’Etat étant une continuité, le service public doit être rendu au peuple de Guinée. C’est en cela que nous échangeons avec vous sur le budget afin de le qualifier davantage pour le bénéfice des populations… Le président de la transition, dans notre entretien par rapport à cette session d’échanges et d’informations, a rappelé et jugé la nécessité dans le dernier compte-rendu du conseil des ministres, de renforcer la culture de la compréhension du budget tant au niveau de l’exécutif qu’au niveau de la représentation nationale, mais aussi au niveau des populations», a expliqué le ministre du Budget Moussa Cissé.